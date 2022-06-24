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Минобороны Армении сообщают об очередной дезинформации МО Азербайджана

Минобороны Армении сообщают об очередной дезинформации МО Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана вновь распространяет дезинформацию, заявления, что 24 июня подразделения ВС Армении открыли огонь из огнестрельного оружия разного калибра в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, ситуация на армяно-азербайджанской границе находится под полным контролем ВС Армении.


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