США будут помогать Украине столько, сколько потребуется: Блинкен

Соединённые Штаты продолжат оказывать военную помощь Украине до тех пор, пока это будет необходимо. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил в пятницу государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Мы оказываем поддержку Украине, чтобы они могли защищать себя. Мы продолжим делать это столько, сколько потребуется", - отметил Блинкен в своём выступлении перед журналистами.