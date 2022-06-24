Глава МИД Армении и госминистр Арцаха обсудили перспективы мирного и справедливого урегулирования карабахского конфликта

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 24 июня встретился с госминистром Арцаха Артаком Бегларяном.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники обсудили сложившуюся в Арцахе вследствие азербайджанской агрессии ситуацию и процесс решения гуманитарных вопросов.

В частности, были затронуты предпринимаемые в международных инстанциях усилия по повышению прав жителей Нагорного Карабаха, в том числе вынужденно перемещенного населения, и решению стоящих перед ними проблем. В этом контексте Арарат Мирзоян и Артак Бегларян подчеркнули необходимость беспрепятственного участия на местах международных гуманитарных организаций для полного устранения гуманитарных, социально-экономических последствий войны.

Собеседники обменялись мнениями о перспективах мирного и справедливого урегулирования нагорно-карабахского конфликта, подчеркнув важность согласования усилий Армении и Арцаха.