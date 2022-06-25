Время в Ереване: 11:07:36,   25 Июнь 2022

Премьер-министр принимает участие в заседании СП Всеармянского фонда "Айастан"

Премьер-министр принимает участие в заседании СП Всеармянского фонда "Айастан"

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян участвует в 31-м заседании Совета попечителей Всеармянского фонда "Айастан" в Ереване.

Об этом Арменпресс сообщили из правительства РА, отметив, что в заседании принимают участие также президент РА Ваагн Хачатурян, президент Республики Арцах Араик Арутюнян и другие.

На заседании представлен отчет о деятельности фонда за 2021 год.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]