Общеармянский охват Всеармянского фонда «Айастан» исключает какие-либо политические устремления, предпочтения или влияния, поэтому и весь аппарат правления, и весь персонал Фонда должны не жалеть никаких усилий, чтобы избежать любых политических манипуляций или подозрений, работать прозрачно и публично.

Как передает Арменпресс, на 31-м заседании Совета попечителей Всеармянского фонда "Айастан" это подчеркнул председатель СП Фонда, президент Республики Армения Ваагн Хачатурян.

В заседании также приняли участие премьер-министр РА Никол Пашинян и президент Республики Арцах Араик Арутюнян.

Президент РА прежде всего подчеркнул, что повод встречи в этом году праздничный — Всеармянскому фонду исполняется 30 лет.

"Со дня своего основания Фонд стал мощной национальной идеей и той осью, вокруг которой мы объединились, чтобы обсуждать вопросы общегосударственного значения, пытаться искать решения. Фонд действительно стал такой общеармянской структурой, у которой, пожалуй, нет копии — ни по содержанию, ни по организационной форме", - сказал Хачатурян.

Он добавил, что именно по этой причине ежедневная работа каждого и, в частности, членов Совета попечителей должна быть направлена на популяризацию Фонда, сохранение его безупречного рейтинга и миссии.

«Общеармянский охват Всеармянского фонда «Айастан» исключает какие-либо политические устремления, предпочтения или влияния. Поэтому нет необходимости подчеркивать, что весь аппарат правления, весь персонал Фонда должны не жалеть никаких усилий, чтобы избежать любых политических манипуляций или подозрений, работать прозрачно и публично. И поэтому также мы все должны гарантировать прозрачность, подотчетность и общественный стиль работы Фонда», — сказал президент Хачатурян.

Для достижения этой цели президент РА рассчитывает, что к концу текущего месяца будут готовы результаты соответствующих исследований Счетной палаты. Он надеется, что отчет Палаты будет способствовать созданию атмосферы доверия и прольет свет на общую ситуацию.

Президент также поблагодарил доноров Фонда, сеть и аппарат Фонда за преданность и неустанную работу без остатка.