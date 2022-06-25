В результате стрельбы в ночных клубах Осло погибли двое. Версия полиции – терроризм

В ночь на 24 июня в результате стрельбы в двух ночных клубах Осло погибли два человека, более десяти получили ранения. Полиция решила расследовать инцидент как теракт.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении полиции.

"Полиция задержала предполагаемого преступника. Произошедшее расследуется как терроризм", - говорится в сообщении.

В управлении создан штаб для расследования преступления.