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В результате стрельбы в ночных клубах Осло погибли двое. Версия полиции – терроризм

В результате стрельбы в ночных клубах Осло погибли двое. Версия полиции – терроризм

В ночь на 24 июня в результате стрельбы в двух ночных клубах Осло погибли два человека, более десяти получили ранения. Полиция решила расследовать инцидент как теракт. 

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении полиции.

"Полиция задержала предполагаемого преступника. Произошедшее расследуется как терроризм", - говорится в сообщении.

В управлении создан штаб для расследования преступления.


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