Усилиями всех армян в Арцахе ведутся масштабные работы по строительству жилья. Араик Арутюнян
13:01, 25 Июнь 2022
Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 25 июня в Ереване принял участие в 31-м заседании Совета попечителей Всеармянского фонда «Айастан».
Как сообщили Арменпресс в аппарате президента Арцаха, в своем выступлении Араик Арутюнян высоко оценил деятельность Фонда, подчеркнув, что благодаря усилиям всех армян в Арцахе проводятся масштабные по строительству жилья, в результате которых тысячи семей переселенцев будут обеспечены квартирами.
В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, связанных с деятельностью Фонда, и намечены направления дальнейшей деятельности.
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