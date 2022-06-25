Площадь пожара на Алтае достигла 2300 га
13:58, 25 Июнь 2022
Пройденная огнем площадь природного пожара в Угловском районе Алтайского края выросла до 2,3 тыс. га.
Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
На тушении работает самолет Бе-200 МЧС, за сутки он сбросил 18 тонн воды на очаги пожара.
Отмечается, что возгорание в Озеро-Кузнецовском лесничестве возникло в среду из-за грозового разряда.
По данным спасательной службы, на 24 июня общая площадь пожара составила 615 га.
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