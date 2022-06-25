Президент Молдовы планирует в ближайшее время посетить Киев

Президент Молдовы Майя Санду планирует в ближайшее время посетить Киев.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом президент Молдовы Майя Санду заявила в интервью Prime, подчеркнув, что намерена в ближайшее время посетить Киев, однако детали этой поездки обнародует, когда визит будет согласован.

В мае с официальным визитом Украину посетил спикер парламента Молдовы Игорь Гросу и депутат Лилиан Карп. Из соображений безопасности поездка состоялась тайно, о ней сообщили уже постфактум.