Турция не предоставила FLYONE Armenia воздушное пространство для полетов в Ливан

Турецкие авиационные власти не предоставили авиакомпании FLYONE ARMENIA возможность выполнять пролетные полеты над Турцией через воздушное пространство Турции (overflight), в связи с чем компания вынуждена отменить рейсы Ереван-Бейрут-Ереван до 21 июля.

Об этом Арменпресс сообщили в компании FLYONE ARMENIA.

"Отметим, что рейсы Ереван-Стамбул-Ереван, Ереван-Париж-Ереван и Ереван-Лион-Ереван выполняются согласно расписанию. О возобновлении полетов в Бейрут будет предоставлена соответствующая информация. Компания приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства", - говорится в сообщении авиакомпании.

Авиакомпания FLYONE ARMENIA предлагает пассажирам следующие альтернативы:

- изменение даты рейса;

- возврат Credit Shell в размере 110% от суммы на ваш личный счет FLYONE: только билеты, купленные на сайте или в приложении;

- возврат полной стоимости аннулированного авиабилета.

Если билет был приобретен в туристическом агентстве, авиакомпании предлагается связаться с агентством — для выбора одного из предложенных вариантов.