Новый рекорд в Грузии: в семье Казарянов родился 14-й ребенок

Семья Казарянов, проживающая в селе Гандза Ниноцминдского муниципалитета, установила новый рекорд Грузии, родив 14-го ребенка.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета "Грузия".

Маленький Даниел родился 21 июня: вес 2 кг 600 грамм, и рост 48 см.

Газета отмечает, что рождение Даниела устанавливает новый рекорд в истории новой независимой Грузии. По словам демографа, профессора Амирана Тотадзе, Вардуи Казарян побила рекорд матери, родившей в прошлом году тринадцатого ребенка.

Даниел — четырнадцатый ребенок Вардуи и Седрака Казарянов. Таким образом, в семье Казарянов теперь 8 сыновей и 6 дочерей. Старшему, Акопу, 23 года, он учится в Ереванском государственном университете на факультете географии и геологии. А Анджелине, которая была самой младшей до рождения Даниэля - всего1 год и 4 месяца.

42-летняя Вардуи Казарян заверила, что если Бог того пожелает, она родит еще.