Премьер-министр принял представителей Центрального правления партии Рамкавар Азатакан

Премьер-министр Никол Пашинян принял представителей Центрального правления партии Рамкавар Азатакан во главе с председателем Центрального правления Микаэлом Харапяном.

Как сообщили Арменпресс в правительстве РА, премьер-министр поздравил со 100-летием со дня основания партии и подчеркнул ее роль в истории армянского народа.

Никол Пашинян выразил надежду, что в ближайшем будущем ПРА продолжит более активную работу в Диаспоре и на Родине.

Микаэл Харапян отметил, что партия Рамкавар Азатакан подтверждает свою поддержку правительства Армении — во имя прогресса Родины и решения стоящих перед ней проблем.

В ходе встречи были затронуты вопросы, связанные с деятельностью ПРА и укрепления связей Армения-Диаспора.