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Премьер-министр принял представителей Центрального правления партии Рамкавар Азатакан

Премьер-министр принял представителей Центрального правления партии Рамкавар Азатакан

Премьер-министр Никол Пашинян принял представителей Центрального правления партии Рамкавар Азатакан во главе с председателем Центрального правления  Микаэлом Харапяном. 

Как сообщили Арменпресс в правительстве РА, премьер-министр поздравил со 100-летием со дня основания партии и подчеркнул ее роль в истории армянского народа. 

Никол Пашинян выразил надежду, что в ближайшем будущем ПРА продолжит более активную работу в Диаспоре и на Родине. 

Микаэл Харапян отметил, что партия Рамкавар Азатакан подтверждает свою поддержку правительства Армении — во имя прогресса Родины и решения стоящих перед ней проблем. 

В ходе встречи были затронуты вопросы, связанные с деятельностью ПРА и укрепления связей Армения-Диаспора.


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