DPA: cтраны G7 выделят до $5 млрд на продовольственную безопасность

Страны Группы семи выделят до $5 миллиардов для обеспечения продовольственной безопасности. Об этом сообщило во вторник агентство DPA со ссылкой на представителя правительства США.

26-28 июня в окрестностях популярного курорта Гармиш-Партенкирхена проходит саммит стран Группы семи. По приглашению канцлера Олафа Шольца в замок Эльмау прибыли президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, премьер-министры Великобритании, Канады, Италии и Японии Борис Джонсон, Джастин Трюдо, Марио Драги и Фумио Кисида,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.