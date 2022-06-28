ИТ-конференции, ggRace, конкурс идей «Кориз»: технологическая неделя «Tech Week Gyumri 2022»

Студенты вузов 2-4 июля смогут участвовать в конкурсах, проводимых в рамках технологического праздника «Tech Week Gyumri 2022».

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» соучредитель компании «TCF» Мариам Амбарцумян и генеральный директор компании «GG» Кнарик Григорян поделились подробностями о серии мероприятий.

«На этот раз технологический дух мы везем во второй город Армении - Гюмри, чтобы объединить под одной крышей всех тех, кто видит будущее Армении в технологическом развитии», - отметила Кнарик Григорян.

«Tech Week» - это платформа, где можно увидеть компании армянского происхождения, достигшие мировых успехов, услышать их реальные истории, повторить и превзойти этот опыт. По словам организаторов, мероприятие может способствовать приобретению знаний и обмену опытом. Технонеделя даст новые возможности раскрыть весь потенциал Ширака и побудит молодых людей строить собственную карьеру в своем регионе.

«Наша цель - создать единое технологическое сообщество, коллективными усилиями способствовать сбалансированному и устойчивому развитию регионов. «Tech Week Gyumri 2022» направлена на создание в Армении единого техносообщества, содействие сбалансированному и устойчивому развитию регионов. Мы хотим эти дни со 2 по 4 июля вместе с молодежью региона превратить в настоящий технологический праздник, мы хотим создать новые возможности, раскрыть весь свой потенциал», - говорит Мариам Амбарцумян.

По ее словам, было желание сделать мероприятие масштабнее. Они исключили вариант его проведения в Ереване, будучи уверенными, что это поле в Ереване уже есть. По их словам, в Гюмри есть достаточно возможностей. В этом году они ожидают более 3 000 участников.

Генеральный директор компании «GG» Кнарик Григорян отметила, что Гюмри является вторым городом в Армении и по численности населения и по культуре городской жизни.

«У города большой технологический потенциал. С 2014 года в Гюмри действует Технологический центр, что создает новые возможности для развития ИТ-сектора. Чтобы обеспечить сбалансированное развитие общества, нужно выявлять имеющийся потенциал на местах, стимулировать его развитие и, конечно же, мотивировать молодежь», - сказала Кнарик Григорян.

«Tech Week Gyumri 2022» будет проведена усилиями 3 армянских мегакомпаний: «Instigate Mobile», «GG» и «TCF Armenia».

История Tech Week восходит к 2019 году. В 2020 году должна была состояться первая технонеделя, которая по каким-то причинам не состоялась. У представителя Instigate Спартака Кюрегяна возникла идея организовать за пределами Еревана серию отраслевых мероприятий. В 2021 году к Tech Week присоединились 3 компании, и в Арцахе состоялась технонеделя - Tech Week Artsakh.

Технеделя, призванная объединить ИТ-сообщество, будет включать в себя панельные дискуссии, различные конкурсы, ярмарку вакансий и конкурс идей «Кориз». Технологии, бизнес, маркетинг, UI и UX дизайн, брендинг, стартапы и мотивация, программирование, QA, блокчейн и инженерия данных, искусственный интеллект, и все, что связано с развитием цифрового сектора в Армении. Выделены темы, которые будут обсуждаться в этом году.

Пройдут профессиональные конференции, ggRace, вся выручка от которого будет направлена на проекты развития общины, конкурс идей «Кориз», победители которого получат гранты, Кубок Armenia Software Testing Cup и другие мероприятия.

В этом году конкурс идей «Кориз» должен способствовать развитию Ширакской области. Участники должны представить технологии агробизнеса, туризма и бизнес-идеи в других сферах», - сказала Кнарик Григорян.

В Гюмри состоится и рок-концерт. Вход бесплатный для всех, кто готов внести неиссякаемую энергию, 3 дня напролет дышать и жить с Tech Week.

Партнерами мероприятия являются более 40 ИТ-компаний. Выступит около 50 представителей сферы.

Участие бесплатное. Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться.

Мероприятие состоится в Гюмрийском драматическом театре.

Карине Тертерян