Группа семи (Германия, США, Великобритания, Франция, Италия, Канада и Япония) поддержала инициативу канцлера ФРГ Олафа Шольца по созданию "глобального климатического клуба". Об этом сообщило во вторник агентство DPA со ссылкой на проект итогового коммюнике саммита G7, который проходит в баварском замке Эльмау на юге Германии,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Лидеры стран G7 "поддерживают цели такого открытого и основанного на сотрудничестве клуба и намерены работать с партнерами над его созданием до конца 2022 года", приводит агентство выдержки из документа.