Мэр Еревана посетил Центр управления транспортом Марселя

Мэр Еревана Грачья Саркисян, находящийся в Марселе с официальным визитом, вместе с членами ереванской делегации посетил Центр управления транспортом и ознакомился с его деятельностью.

В мэрии Еревана сообщили «Арменпресс», что директор центра рассказал, что структура, работающая круглосуточно, полностью координирует и контролирует нормальную работу метро с 35 подвижными составами, около 650 автобусов и 30 троллейбусов. Говоря о программах реформирования транспортной системы, инициированных в Ереване, мэр Грачья Саркисян особо подчеркнул применение передового и успешного опыта городов-побратимов в Ереване.

Затем делегация во главе с мэром Еревана встретилась с армянскими бизнесменами, являющимися членами Армяно-французской промышленной палаты. Грачья Саркисян представил участникам встречи перспективы развития Еревана, политику, проводимую городскими властями в решении существующих проблем, а также программы и проекты, представляющие инвестиционный интерес. Подчеркнув причастность деловых кругов к развитию экономики города, мэр Саркисян отметил, что Ереван открыт, и он готов обсудить любые предложения и максимально поддержать их реализацию.

Бизнесмены выразили готовность к реализации инвестиционных программ, отметив, что для них очень важно участие в инициативах, направленных на развитие Еревана.

30-летнее побратимство между двумя дружественными городами - Ереваном и Марселем, получит новый импульс, охватив различные сферы экономики города.

Поблагодарив за теплый прием, Грачья Саркисян отметил, что этот визит является хорошей возможностью обозначить приоритетные направления сотрудничества.

Стороны подчеркнули важность обмена специалистами, подчеркнув, что города с одинаковыми проблемами должны объединить усилия для достижения результатов.