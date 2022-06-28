Армянские тяжелоатлеты примут участие в международном турнире «Кубок Дружбы» в Лас-Вегасе

Несколько членов сборной Армении по тяжелой атлетике примут участие в международном турнире «Кубок Дружбы», проводимом в Лас-Вегасе. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает НОК Армении.

Под руководством главного тренера сборной Армении Пашика Алавердяна 29 июня на турнир отправятся Андраник Карапетян (89 кг), Давид Ованнисян (96 кг), Самвел Гаспарян (109 кг), супертяжеловесы Гор Минасян и Варзадат Лалаян.

Турнир «Кубок Дружбы» стартует 29 июня и завершится 9 июля.