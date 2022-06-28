Венчурный фонд BigStory VC вложил $ 200 000 в армянский SleepDoctor

Венчурный фонд BigStory VC инвестировал 200 000 долларов в SleepDoctor, который облегчает диагностику и дальнейшее лечение людей с апноэ во сне (остановка дыхания) при помощи инновационного решения.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал соучредитель BigStory Давид Багдасарян.

«Следующие 200 000 долларов BigStory инвестирует в стартап SleepDoctor. Его основали Татул Аджамян и Армен Вердян. Сегодня SleepDoctor с его инновационным решением облегчает диагностику и дальнейшее лечение людей с апноэ во сне. В будущем они помогут миллионам людей и с другими проблемами сна.

Их первый рынок - Франция. Я очень рад нашему вкладу. С нетерпением жду того дня, когда мне станет легче спать при помощи SleepDoctor. Я поражен тем, какие стартапы создают армянские основатели», - написал Давид Багдасарян.

Венчурный фонд BigStory уже инвестировал в ProdMap AI, Zoomerang, WildLearner, Mythrill, BlueQubit, Docus.

В прошлом году соучредители Krisp Давид Багдасарян, Артавазд Минасян и основатель и генеральный директор Podcastle AI Арто Ерицян объявили о запуске венчурного фонда BigStory VC, который в ближайшие два года инвестирует $10 млн примерно в 24 армянских стартапа.