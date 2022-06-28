ООН призвала мировое сообщество выделить $110 млн пострадавшим от землетрясения афганцам

Организация Объединенных Наций обратилась с призывом к мировому сообществу выделить $110 млн в помощь населению Афганистана, пострадавшему от землетрясения. Как заявил во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Ларке, эти средства позволят в течение трех месяцев оказывать поддержку 362 тыс. жителей в провинциях Пактика и Хост, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В призыве ООН речь идет о предоставлении "$110 млн для срочной помощи 362 тыс. человек в течение трех месяцев в особенно сильно пострадавших от землетрясения провинциях Пактика и Хост", сказал Ларке. Он пояснил, что эта сумма представляет собой "приоритетную часть гуманитарного плана текущего года на сумму $4,4 млрд, который недофинансирован на 34%". По словам официального представителя, в настоящее время УКГВ и его партнеры, по сути, "используют взаймы" средства, выделенные по линии других гуманитарных программ, чтобы немедленно оказать помощь афганцам.

В ночь на 22 июня в афганских провинциях Газни, Кабул, Лагман, Логар, Пактика и Хост произошло землетрясение магнитудой 6,1. По данным афганских СМИ, катастрофа унесла жизни свыше 1 тыс. человек. Позднее представитель министерства по чрезвычайным ситуациям во временном правительстве талибов сообщил, что в результате землетрясения пострадали по меньшей мере 2 тыс. человек.