Секретарь Совета безопасности Армении встретился с французским сопредседателем Минской группы ОБСЕ

Находящийся с рабочим визитом в Париже секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился с французским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Брайсом Рокфеем.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата Совета безопасности Армении, в ходе встречи собеседники обсудили необходимость комплексного и долгосрочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Армен Григорян проинформировал собеседника о ситуации в сфере безопасности в регионе, возможных вызовах и взглядах армянской стороны на их решение. Секретарь Совета безопасности также проинформировал французского сопредседателя МГ ОБСЕ о брюссельском процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений.