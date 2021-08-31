Предстоящие на 29 июня мероприятия
18:02, Июнь 28, 2022
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- 18:18 В НС Республики Арцах приняли председателя Демократической партии Армении и экспертов
- 18:07 Президенту Армении свои верительные грамоты вручил новоназначенный посол Израиля
- 18:07 Подведены итоги обсуждений вокруг проекта Программы среднесрочных расходов на 2023-2025 гг.
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