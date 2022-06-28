ЦБ Армении и Варшавская фондовая биржа подписали соглашение о купле-продаже Армянской фондовой биржи

В Ереване председатель Центрального банка Армении Мартин Галстян и председатель правления Варшавской фондовой биржи (GPW) Марек Дитль 28 июня подписали соглашение о продаже контрольного пакета акций Армянской фондовой биржи (АМХ). Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе ЦБ Армении.

«Мы рассматриваем эту инвестицию как долгосрочное партнерство. Наша цель состоит в том, чтобы совместными усилиями воссоздать рынки капитала Армении и добиться дальнейшего расширения нашего бизнеса в регионе. Мы также рассчитываем развивать инфраструктуру рынков капитала, предоставляя предприятиям возможность привлекать устойчивый и доступный капитал, а также позволяя инвесторам и вкладчикам более профессионально управлять своими сбережениями и инвестициями в рамках более широкого спектра инвестиционных продуктов и возможностей», — сказал председатель правления Варшавской фондовой биржи Марек Дитль.

«Мы считаем, что это важная веха в развитии рынков капитала Армении. Найдя такого партнера в лице Варшавской фондовой биржи, понимая, что у нас одинаковое видение и схожие устремления, мы считаем эту сделку поворотным моментом в истории рынков капитала в Армении. Под руководством Варшавской фондовой биржи, с их опытом и знаниями, AMX будет обладать полным потенциалом для расширения и превращения в надежный фондовый рынок, готовый противостоять вызовам 21-го века и стать лидером в регионе», - отметил председатель Центрального банка Армении Мартин Галстян.

О намерении GPW приобрести AMX было объявлено 18 сентября 2020 года, после чего был проведен необходимый анализ, намечен план развития на ближайшие 5 лет и реализованы необходимые корпоративные согласования.

Наконец, в этом году на заседании 24 мая Совет Центрального банка Республики Армения одобрил сделку. Соответственно, Варшавская фондовая биржа (GPW) приобретает 65,03% акций Армянской фондовой биржи (AMX) (всего 967 акций).

Центральный банк Армении сохранит за собой 25,02% акций, а остальные 9,95% будут принадлежать АМХ.

Стоимость сделки составляет около 873 млн драмов, часть из которых (около 499 млн драмов) будет выплачена после подписания договора купли-продажи акций, а остальная часть – после завершения процессов, установленных договором купли-продажи акций.