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Секретарь Совета безопасности Армении провел встречу с дипломатическим советником президента Франции

Секретарь Совета безопасности Армении провел встречу с дипломатическим советником президента Франции

Секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян встретился в Париже с Изабель Дюмон, дипломатическим советником президента Французской Республики Эммануэля Макрона.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата Совета безопасности, в ходе встречи были затронуты вопросы обеспечения мира в регионе и урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В этом контексте секретарь Совета безопасности представил повестку дня армянской стороны по установлению регионального мира.

Собеседники обменялись мнениями о перспективах дальнейшего армяно-французского сотрудничества в сфере безопасности и экономики.


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