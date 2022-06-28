Премьер Болгарии заявил, что 70 российских дипломатов покинут страну 3 июля

Премьер Болгарии Кирил Петков заявил, что 70 российских дипломатов будут высланы из страны одним рейсом в воскресенье, 3 июля. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает Болгарское национальное телевидение.

Ранее премьер заявил о высылке россиян, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. В российском МИД заявили РИА Новости, что Москва "даст соответствующий ответ".

"Мы ожидаем, что полный самолет на 70 мест в воскресенье вылетит обратно в Москву", - сказал Петков, который продолжает исполнять обязанности премьера после отставки своего правительства.