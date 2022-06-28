Курс доллара к российскому рублю упал до 51,89 рубля впервые с мая 2015 года

Рубль по итогам вечерних торгов усилил рост: доллар упал до 51,8 рубля и обновил минимум с мая 2015 года, евро — с апреля 2015 года, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, курс американской валюты расчетами "завтра" на 18:19 мск снижается на 1,58 рубля, до 51,89 рубля, европейской — на 1,75 рубля, до 54,55 рубля.

При этом доллар уже опускался до 51,6 рубля — минимума с мая 2015 года, а евро — до 54,4 рубля — минимумов с апреля 2015 года.

В середине июня глава российского Сбербанка Герман Греф назвал текущий курс рубля равновесным. По прогнозу банкира, в июле национальная валюта еще будет укрепляться, но к концу года опустится в диапазон 70-75 рублей за доллар.

Всего после мартовского обвала российская валюта выросла по отношению к американской примерно на 40 процентов. Этому способствовали принятые Центробанком меры и рост цен на топливо.