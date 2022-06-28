Зеленский хочет выступить на заседании СБ ООН по Украине: источник

Президент Украины Владимир Зеленский попросил об организации его выступления по видеосвязи на сегодняшнем заседании СБ ООН по Украине, председательствующая Албания намерена удовлетворить его запрос. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости источник в Совбезе.

"Президент Владимир Зеленский направил просьбу о его выступлении по видеосвязи на сегодняшнем заседании Совета безопасности", - сказал собеседник агентства.

По его словам, председательствующая в Совбезе Албания планирует удовлетворить его просьбу.