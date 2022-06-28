Зеленский хочет выступить на заседании СБ ООН по Украине: источник
21:37, 28 Июнь 2022
Президент Украины Владимир Зеленский попросил об организации его выступления по видеосвязи на сегодняшнем заседании СБ ООН по Украине, председательствующая Албания намерена удовлетворить его запрос. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости источник в Совбезе.
"Президент Владимир Зеленский направил просьбу о его выступлении по видеосвязи на сегодняшнем заседании Совета безопасности", - сказал собеседник агентства.
По его словам, председательствующая в Совбезе Албания планирует удовлетворить его просьбу.
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