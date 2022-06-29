Министерство обороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию: Министерство обороны Армении

Минобороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны Республики Армения.

«Распространенное Министерством обороны Азербайджана заявление, что в ночь с 28 на 29 июня подразделения Вооруженных сил Республики Армения вели огонь из огнестрельного оружия разного калибра по азербайджанским позициям на восточной части армяно-азербайджанской границы, не соответствует действительности», - говорится в сообщении Мининистерства обороны РА.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна, она находится под полным контролем Вооруженных сил Республики Армения.