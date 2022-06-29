Антониу Гутерриш раскритиковал рост инвестиций в ископаемое топливо на фоне ситуации в Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раскритиковал рост инвестиций в область ископаемых энергоресурсов на фоне ситуации вокруг Украины и призвал активнее защищать переход к возобновляемой энергетике.

«В то время как последствия спецоперации России на Украине распространяются по всему миру, реакция некоторых стран на растущий энергетический кризис заключается в том, что они увеличивают использование ископаемого топлива, и все еще вкладывают миллиарды в уголь, нефть и газ, которые способствуют углублению нашего климатического кризиса», - как передает «Арменпресс», отметил он в статье, опубликованной 29 июня в газете Nikkei.

По словам генерального секретаря, в условиях растущих климатических проблем, политика увеличения финансирования инфраструктуры для разведки и добычи ископаемого топлива оторвана от реальности, поскольку этот тип энергоресурсов «не является решением проблемы и никогда им не станет. Возобновляемые источники энергии - это ответ на вопрос, как сдержать изменение климата и повысить энергетическую безопасность».

«Если бы мы раньше и больше начали бы инвестировать в возобновляемые источники энергии, мы не пострадали бы от нестабильности рынков ископаемого топлива. Инвесторы по-прежнему защищают ископаемое топливо, а правительства по-прежнему предоставляют миллиарды субсидий на уголь, нефть и газ - около 11 миллионов долларов в минуту», - добавил он.

Генсек ООН в очередной раз призвал участников Группы двадцати исключить угольную инфраструктуру, с полным поэтапным отказом, для стран Организации экономического сотрудничества и развития до 2030 г. и до 2040 г. для остальных стран. Кроме того, Антониу Гутерриш подчеркнул необходимость сокращения выбросов парниковых газов до 2030 г. на 45% и достижения углеродной нейтральности до 2050 г. Об этом сообщает ТАСС.