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Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств

Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств

Согласно информации, полученной из Департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления МЧС РФ Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс вновь открыта для всех видов транспортных средств.

Как передает «Арменпресс», МЧС Армении сообщает: на территории Армении все дороги проходимы.

В связи с повреждением моста на участке дороги М3 Лусагюх-Ерасхаун Армавирской области,  движение на этом участке осуществляется одной полосой в двустороннем порядке.
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