Будет внедрена новая электронная система декларирования и добропорядочности

С точки зрения Комиссии по предотвращению коррупции, успешное предупреждение коррупции предполагает использование всех инновационных инструментов и механизмов, которые позволяют нейтрализовать возможные коррупционные риски в месте возникновения.

Как передает «Арменпресс», об этом на совместном рабочем обсуждении по внедрению новых электронных систем декларирования и добропорядочности, инициированном Комиссией по предотвращению коррупции, заявила председатель комиссии Айкуи Арутюнян.

«В связи с этим не ново говорить о том, что процесс проверки имущественного положения должностных лиц полностью ведется с использованием современных цифровых и электронных технологий. Система декларирования, которая существует в настоящее время и применяется комиссией, была разработана и внедрена в 2011 году», - сказала Айкуи Арутюнян.

По мнению Комиссии по предотвращению коррупции, объем данных, собираемых комиссией, предполагает эффективное управление, что в плане реализации посредством людей в физическом пространстве требует значительных ресурсов, даже при наличии этих ресурсов нет уверенности в том, насколько это будет полезно.

«Для эффективного управления данными, их обработки, получения наибольшей пользы в результате их обработки, мы обращаемся к цифровым информационным технологиям. Система, которая проектировалась пока как техническое задание, базируется в основном на возможностях, предоставляемых современными технологиями, в частности за счет алгоритмов, иногда и искусственного интеллекта, автоматизированного принятия решений, реально подсказывающих государству о возможных коррупционных рисках. С этой точки зрения комиссия почти год изучала существующие системы, с точки зрения их физических, а также технических возможностей, того с какой эффективностью эти системы обеспечивают сбор данных, как эти данные архивируются, по какому принципу они обрабатываются. По какому принципу государство обеспечивает безопасность данных в целом также и персональных данных», - заключила Арутюнян.