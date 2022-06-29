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Президент Арцаха воздал дань уважения памяти погибших за Родину и без вести пропавших воинов-освободителей

Президент Арцаха воздал дань уважения памяти погибших за Родину и без вести пропавших воинов-освободителей

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян в связи с Днем памяти погибших за Родину и без вести пропавших воинов-освободителей в сопровождении высокопоставленных государственных и военных чиновников 29 июня посетил Степанакертский мемориальный комплекс, воздал дань уважения и принял участие в памятном мероприятии, посвященном Дню памяти.

Как сообщили «Арменпресс» в Главном информационном управлении Аппарата президента Арцаха, глава государства посетил также Военный пантеон и возложил цветы к могилам военнослужащих, погибших при защите Родины.
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