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Ален Симонян принял делегацию, возглавляемую председателем Центрального правления партии «Рамкавар Азатакан»

Ален Симонян принял делегацию, возглавляемую председателем Центрального правления партии «Рамкавар Азатакан»

29 июня председатель Национального собрания Армении Ален Симонян принял делегацию во главе с председателем Центрального правления партии «Рамкавар Азатакан» Микаэлом Харапяном.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью и коммуникациям НС РА, председатель НС поздравил присутствующих со 100-летием партии «Рамкавар Азатакан», пожелав им активной и эффективной деятельности. Ален Симонян подчеркнул важность сохранения жизнеспособности и традиций вековой партии и приверженности демократическим ценностям.

Гости поблагодарили за содействие, оказанное мероприятию, посвященному 100-летнему юбилею основания партии «Рамкавар Азатакан», проведенному во дворе НС.

Стороны обменялись мнениями об исторической и настоящей деятельности и программах партии «Рамкавар Азатакан» в армянской диаспоре, в том числе на Ближнем Востоке, в Европе, Америке и в Австралии.

В завершение встречи председатель ПРА вручил председателю НС РА Алену Симоняну символическую памятную медаль, посвященную 100-летию партии.
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