Президент Армении по случаю Дня независимости США посетил резиденцию посла США в Армении

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян 29 июня, в преддверии Дня независимости Соединенных Штатов Америки посетил резиденцию чрезвычайного и полномочного посла США в Республике Армения Линн Трейси.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, Ваагн Хачатурян поздравил посла Линн Трейси, сотрудников посольства с национальным праздником и пожелал народу США всего наилучшего.

Президент высоко оценил содействие США в развитии нашей страны с момента обретения Арменией независимости и в продвижении демократических процессов. Президент Хачатурян поделился своими теплыми воспоминаниями о первом после США в Армении Гарри Гилморе, с которым он познакомился много лет назад, когда был мэром Еревана. Он отметил, что то, что сделал Гарри Гилмор в те трудные для Армении дни, никогда не будет забыто.

Собеседники обменялись мнениями относительно армяно-американских отношений и перспектив развития двустороннего сотрудничества.