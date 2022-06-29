Секретарь СБ Армении и дипломатический советник министра ВС Франции обсудили вопросы региональной безопасности

Секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян 29 июня встретился с дипломатическим советником министра Вооруженных сил Франции Винсентом Браконье.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате СБ, на встрече стороны коснулись вопросов региональной безопасности и возможные развитя, в контексте чего секретарь СБ Армен Григорян представил подходы Армении к обеспечению региональной безопасности.

Собеседники также обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности.