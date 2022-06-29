Время в Ереване: 11:07:36,   29 Июнь 2022

В Парламенте Армении началось голосование за кандидата на должность генерального прокурора

В Парламенте Армении началось голосование за кандидата на должность генерального прокурора

В Национальном собрании Армении началось голосование за кандидата на должность генерального прокурора. Как передает «Арменпресс», тайное голосование началось в 16:00 и продлится до 17:00.

Фракция «Гражданский договор» на должность генерального прокурора выдвинула кандидатуру Анны Вардапетян

Анна Вардапетян занимает должность помощника премьер-министра со 2 марта 2020 года.

Срок полномочий генерального прокурора РА Артура Давтяна истекает 16 сентября.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]