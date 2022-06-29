В Парламенте Армении началось голосование за кандидата на должность генерального прокурора

В Национальном собрании Армении началось голосование за кандидата на должность генерального прокурора. Как передает «Арменпресс», тайное голосование началось в 16:00 и продлится до 17:00.

Фракция «Гражданский договор» на должность генерального прокурора выдвинула кандидатуру Анны Вардапетян

Анна Вардапетян занимает должность помощника премьер-министра со 2 марта 2020 года.

Срок полномочий генерального прокурора РА Артура Давтяна истекает 16 сентября.