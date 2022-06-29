Организации-нерезиденты с января 2022 г. считаются плательщиками НДС: КГД внедрил систему «e-VAT»

Согласно законодательной поправке, с 1 января 2022 года организации-нерезиденты, оказывающие электронные услуги физическим лицам в Республике Армения, являются плательщиками НДС в Республике Армения.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Комитет государственных доходов, отмечая, что для эффективной организации процесса внедрена система «e-VAT». Она позволяет организациям-нерезидентам в считанные минуты зарегистрироваться, подать необходимую отчетность, оплатить налоги посредством банковских реквизитов.

Система максимально проста и удобна для ее использования организациями-нерезидентами. Бухгалтерский учет в налоговом органе осуществляется посредством системы в упрощенном порядке, ЗАО «ЭКЭНГ» разработало простой порядок выдачи электронных подписей представителям специальных иностранных организаций, так как они не зарегистрированы в Армении и не имеют вида на жительство.

В системе есть банковские реквизиты в 5 разных валютах, с помощью которых организации-нерезиденты могут уплачивать налог на добавленную стоимость своей деятельности. Также планируется ввести возможность карточной оплаты, посредством которой оплата организаций будет производиться через систему в течение нескольких минут как местными, так и международными картами.

По состоянию на 27 июня 2022 года пользователями системы «e-VAT» являются более 30 крупных международных организаций. За первый квартал 2022 года вышеуказанные организации подсчитали, что ими уплачено около 170 млн драмов налога на добавленную стоимость.

Комитет государственных доходов постоянно работает над расширением круга пользователей системы «e-VAT», с этой целью ведется активный диалог с организациями-нерезидентами, предоставляющими электронные услуги в Армении.