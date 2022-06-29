В Армению с двухдневным визитом прибудет федеральный министр экономического сотрудничества и развития Германии

На этой неделе в Армению приедет федеральный министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце. После министр посетит Грузию. Как передает «Арменпресс», об этом сообщило посольство Германии в Армении.

Министр будет находиться в Армении в четверг и в пятницу и встретится с премьер-министром Николом Пашиняном и министром экономики Вааном Керобяном.

Согласно сообщению посольства, в ходе встреч федеральный министр предложит армянской стороне поднять сотрудничество в области политики поднять до уровня прочного двустороннего партнерства. Визит внесет большой вклад в укрепление и расширение сотрудничества между Германией и Арменией.

«В этом году Германия и Армения отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. Визит федерального министра является важным шагом в ознаменование этого события. Посредством общения с нашими партнерами я хотела бы понять, каким наилучшим образом Германия может поддержать Армению», - процитировали министра в сообщении посольства.