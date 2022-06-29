Армянские эксперты представили подробности встречи с азербайджанскими экспертами

Группа из 11 независимых армянских и азербайджанских экспертов 27-28 июня провела встречу в грузинском городе Качрети.

В беседе с Арменпресс член экспертной группы Джонни Меликян отметил, что участники встречи обсудили вопросы, связанные с нормализацией отношений между Арменией и Азербайджаном и последовательными усилиями, направленными на укрепление взаимного доверия.

«Формат создан организацией LINKS Europe, которую поддерживает Европейский союз. Это должно позволить экспертам двух стран встретиться, пообщаться, обменяться мнениями, попытаться увидеть подход противоположной стороны или выслушать друг друга, понять, что можно построить на существующей базе», - сказал Меликян.

Несмотря на то, что Азербайджан считает конфликт решенным, проблем много, есть необходимость в решении вопросов. Армянские эксперты всегда высказывают мнение, что конфликт не урегулирован. По словам Меликяна, Евросоюз продолжит этот формат.

«Разъяснительная работа должна быть продолжена. В конце концов, придет время, и они придут на эту встречу с независимыми экспертными подходами, а не для того, чтобы высказывать тезисы своих властей. Стороны должны начать обсуждение будущего, то, как могут быть решены вопросы. Необходимо встречаться, проводить разъяснительную работу, показать нашим западным партнерам, что мы вступаем в диалог, у нас есть свои подходы, которые зиждутся на очень четкой основе», - сказал Меликян.

Эксперт считает, что встречи могут способствовать тому, чтобы Азербайджан пришел к выводу, что ничего не происходит в одностороннем порядке. Трудно говорить о видимых и ощутимых результатах, но есть вопросы и темы, обсуждение которых заставят нас говорить о предложениях.

Эксперт Тарон Ованнисян подчеркивает, что политическая и переговорная повестки не подлежат обсуждению. Экспертная группа не занимается оценкой конфликтов, переговорами, мирным процессом. Однако армянская группа выражает свою озабоченность.

«Предложение армянской стороны в этих рамках заключается в том, чтобы был мониторинг за языком ненависти, риторикой лидеров и, по возможности, ситуацией на границе. Пока ничего не уточнено, только сгенерированы идеи, и очень сложно сказать, будет что-то сделано или нет», - сказал Ованнисян.

По его словам, если не будет проблем, при поддержке Евросоюза может быть предпринята попытка мониторинга медиаполя на предмет разжигания ненависти и риторики. Армянской стороне не о чем беспокоиться. Должен быть обеспечен комплексный анализ. По словам Ованнисяна, в рамках мониторинга также можно обсудить нарушения режима прекращения огня в отношении мирного населения в Арцахе, то есть насколько режим прекращения огня соблюдается.

Участники коснулись также серьезных опасностей, которые представляют собой происходящие международные процессы, в частности война в Украине, которая оказывает влияние на все страны Восточного партнерства, а также на европейскую и мировую безопасность. Они выразили надежду на скорейшее прекращение конфликта и восстановление мира в Украине.

Группа также установила шаги, которые она предпримет в течение следующих шести месяцев для поддержки текущих мирных усилий в регионе, а также активизирует свои контакты с армянскими и азербайджанскими местными, региональными и международными заинтересованными кругами, чтобы определить наилучшие способы внести свой вклад в текущие мирные усилия, помогая построить диалог и доверие.

Членами армяно-азербайджанской совместной группы являются Степан Григорян, Тарон Ованнисян, Геворг Меликян, Джонни Меликян, Бениамин Погосян, Ахмед Алили, Мехман Алиев, Шахла Исмаил, Самир Мамедов, Рамазан Самадов и Анар Валиев.