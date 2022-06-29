Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 29-06-22

ЕРЕВАН, 29 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 29 июня, курс доллара США сократился на 0.08 драмa и составил 408.31 драм. Курс евро сократился на 2.20 драмa и составил 429.75 драм. Курс российского рубля вырос на 0.11 драмa и составил 7.83 драм. Курс британского фунта сократился на 3.37 драмa и составил 496.42 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 99.88 драмa и составила 23879.52 драм. Цена серебра сократилась на 3.01 драмa и составила 278.76 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.