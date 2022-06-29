Лора Окла назначена новым сопредседателем МГ ОБСЕ от США

Соединенные Штаты Америки назначили нового сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

«Как мы официально уведомили все вовлеченные стороны, в настоящее время сопредседателем от США является директор Управления Госдепартамента по делам Кавказа и региональным конфликтам Лора Окла», - как сообщает Арменпресс, отметили в посольстве США в Армении.