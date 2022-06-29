Премьер-министр Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Ливана

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Ливанской Республики Наджибу Азми Микати в связи с его переизбранием. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

“Ваше Превосходительство,

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост премьер-министра Ливанской Республики. Надеюсь, что Ваше дальнейшее пребывание на посту после успешного проведения парламентских выборов внесет большой вклад в стабилизацию и дальнейшее развитие дружественного Ливана в этот полный вызовов период.

Армяно-ливанские отношения, основанные на традиционной дружбе и искренней симпатии между нашими народами, всегда выделялись особой теплотой, взаимным доверием, а также постоянной готовностью поддержать друг друга в трудную минуту.

Надеюсь, что благодаря нашим совместным усилиям армяно-ливанские отношения выйдут на качественно новый этап, расширяясь и укрепляясь как на двусторонней, так и на многосторонней площадках.

Пользуясь случаем, хотел бы подтвердить приверженность Армении делу содействия международным усилиям по обеспечению региональной безопасности и стабильности, в частности, в рамках миротворческой миссии ЮНИФИЛ.

Примите, пожалуйста, Ваше Превосходительство, заверения в моем глубоком уважении”.