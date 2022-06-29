Президенту Армении свои верительные грамоты вручил новоназначенный посол Израиля

Президенту Армении Ваагну Хачатуряну сегодня свои верительные грамоты вручил новоназначенный Чрезвычайный и Полномочный посол Государства Израиль в Республике Армения Йоэль Лион (резиденция в Иерусалиме).

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Ваагн Хачатурян поздравил посла и пожелал ему успехов в его ответственной работе.

Посол Йоэль Лион отметил, что приложит все усилия для расширения и углубления армяно-израильского сотрудничества.

Стороны подчеркнули, что существует большой потенциал для расширения сотрудничества между двумя странами и необходимо предпринимать шаги по внесению в двустороннюю повестку дня качественно нового содержания.