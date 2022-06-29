Кркяшарян избран кандидатом в судьи Судейской коллегии по расследованию коррупционных преступлений АП КС

Парламент Армении избрал на вакантную должность судьи Судейской коллегии по расследованию коррупционных преступлений Антикоррупционной палаты Кассационного суда (АП КС) кандидатуру Артака Кркяшарян.

Как сообщает Арменпресс, Высший судебный совет выдвинул кандидатуры Л.Григорян, А.Кркяшаряна и М.Арутюняна на вакантную должность судьи Судейской коллегии по расследованию коррупционных преступлений Антикоррупционной палаты Кассационного суда (АП КС).

На внеочередном заседании 29 июня председатель счетной комиссии Нарек Бабаян представил результаты отбора кандидатов на вакантную должность.

По итогам голосования Артак Кркяшарян был избран с 69 голосами «за».