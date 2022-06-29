Юбилей Егише Чаренца отметят и в Италии: состоится презентация биографии поэта на итальянском и полотна в его честь

Юбилей великого армянского поэта Егише Чаренца (1897-1937) отметят и в Италии. В Пьомбино будет представлена первая биография поэта на итальянском языка, а полотно в его честь будет представлено на фестивале «Пьомбино в искусстве».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Армении в Италии, через 125 лет после рождения Егише Чаренца в Италии вышла первая биография великого армянского поэта на итальянском языке, написанная журналисткой и писательницей Летицией Леонарди и изданная авторитетным издательством Lettere.

Предисловие написано итальянским актером и режиссером Карло Вердоне, чей отец, известный литературный критик, эссеист и академик Марио Вердоне, впервые несколько лет назад перевел на итальянский язык несколько стихотворений Чаренца и представил их итальянскому читателю.

Кроме того, итальянский художник Маурицио Карузо создал полотно в честь великого поэта, которое будет выставлено в Пьомбино, в Палаццо Аппиани, на выставке «Запретные цвета» в рамках фестиваля «Пьомбино в искусстве», который пройдет 19-30 июля.

Книга Летиции Леонарди «Егише Чаренц: неспокойная жизнь одного поэта» дает возможность прочувствовать жизнь этого гениального представителя армянской литературы, чьи произведения очаровывают итальянское общество.

Первая итальянская биография одной из самых значительных жертв трагического периода Советского Союза представляет человека и поэта через его письма, мемуары, свидетельства и интересные эпизоды, которые подчеркивают его хрупкость, но и смелость и не очень известные части его неспокойной жизни.

Спустя более 80 лет после его смерти жизнь и деятельность Егише Чаренца, как он пророчески писал, вызывают растущий интерес и за пределами Республики Армения. Непрерывный рост критических исследований его образа и произведений после его смерти свидетельствует о его творческих качествах и уважении современников.