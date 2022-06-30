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Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопроект о признании национальных водительских прав Армении

Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопроект о признании национальных водительских прав Армении

Государственная Дума России 29 июня приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий признание национальных водительских удостоверений граждан Армении в случае осуществления ими предпринимательской или трудовой деятельности в РФ. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ТАСС.

«Планируемые изменения предполагают признание национальных водительских удостоверений граждан Республики Армения на территории Российской Федерации при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, связанной с управлением транспортными средствами», - говорится в законопроекте.

В настоящее время аналогичная норма применяется для граждан Кыргызстана и граждан государств, законодательство которых определяет использование русского языка в качестве официального.


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