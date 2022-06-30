Правительство Армении готово к сотрудничеству с международными структурами: замминистра ОНКС

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян встретилась с руководителем программ Всемирного банка (ВБ), специалистом в области партнерства государство-частный сектор (ПГЧ) Еленой Тимушевой.

Как сообщили «Арменпресс» в министерстве, Жанна Андреасян отметила, что правительство Армении готово к сотрудничеству с международными структурами.

«Мы приветствуем инициативу ВБ в целях содействия компоненту партнерства государство-частный сектор трастового фонда ВБ-ЕС и придаем важность роли Всемирного банка в лице офиса в Армении и значимости подобных миссий в процессах осуществления реформ в сфере образования Армении.

Замминистра ОНКС представила также направления деятельности министерства ОНКС, приоритетные цели, некоторые из реализуемых и проектируемых программ.

Елена Тимушева высоко оценила содействие государственных учреждений Армении миссии ВБ, выразив надежду, что дальнейшее сотрудничество будет эффективным и целенаправленным.

«Основными целями миссии являются проведение консультаций с заинтересованными сторонами, выявление препятствий и вызовов развития ПГЧ и оценки спроса на возможности ПГЧ в Армении, также согласование шагов по содействию и развитию потенциала сектора ПГЧ в Министерстве экономики РА и в других ведомствах», - отметила Елена Тимушева. Она сообщила, что в рамках программы, посредством соответствующих звеньев государственных ведомств, планируется техническое содействие структурам, действующим в сферах образования, культуры и спорта.

Жанна Андреасян подчеркнула, что министерство ОНКС в настоящее время осуществляет программу капитального ремонта школ и детских садов, поэтому есть большая заинтересованность в профессиональных консультациях.