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Представители США и ЕС обсудили сотрудничество в космосе

Представители США и ЕС обсудили сотрудничество в космосе

Представители США и Евросоюза провели в среду в Вашингтоне очередную встречу диалога по космосу (Space Dialogue), в ходе которой обсудили в том числе обеспечение безопасности деятельности в космическом пространстве. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Госдепартамента США,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Официальные лица обсудили сотрудничество в области наблюдения за поверхностью Земли и реагирования на стихийные бедствия, глобальных спутниковых навигационных систем, безопасности космических полетов и наблюдения за обстановкой в космосе, а также возможностей для трансатлантического сотрудничества с целью обеспечения безопасности и долгосрочной устойчивой деятельности в космическом пространстве", - отмечается в тексте. 


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