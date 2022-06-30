Представители США и ЕС обсудили сотрудничество в космосе

Представители США и Евросоюза провели в среду в Вашингтоне очередную встречу диалога по космосу (Space Dialogue), в ходе которой обсудили в том числе обеспечение безопасности деятельности в космическом пространстве. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Госдепартамента США,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Официальные лица обсудили сотрудничество в области наблюдения за поверхностью Земли и реагирования на стихийные бедствия, глобальных спутниковых навигационных систем, безопасности космических полетов и наблюдения за обстановкой в космосе, а также возможностей для трансатлантического сотрудничества с целью обеспечения безопасности и долгосрочной устойчивой деятельности в космическом пространстве", - отмечается в тексте.