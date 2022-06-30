Правительство утвердило программы среднесрочных расходов на 2023-2025 гг. и снижения госдолга на 2022-2026 гг.

В соответствии с программой правительства на 2021-2026 годы, в 2023 году и в последующие два года налогово-бюджетная политика будет направлена на обеспечение целевого 7% экономического роста с упором на значительное увеличение доли государственных инвестиций и повышение эффективности расходов.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил министр финансов РА Тигран Хачатрян.

По его словам, важные показатели фискальной политики в течение этого года зафиксируют улучшение целевых показателей, установленных бюджетом на 2022 год.

«Госдолг будет снижаться быстрее, чем ожидалось, и не превысит 60% ВВП вместо установленных 60,2%. Налоговые поступления превысят 23,4% ВВП, что является целью этого года. Расходы государственного бюджета будут больше финансироваться за счет собственных доходов, меньше - за счет заемных средств, в результате чего дефицит государственного бюджета не превысит 3% ВВП. Высокий уровень активности, зафиксированный в первые пять месяцев года, который составил 10,2 процента, позволяет нам оценить, что год завершится с 7% ростом ВВП, близким к цели экономического роста», - сказал он.

Тигран Хачатрян отметил, что в настоящее время есть предпосылки планировать основные показатели эффективности фискальной политики среднесрочной программы расходов на 2023-2025 гг. в соответствии с приоритетами государственной программы.

«Цель экономического роста на ближайшие три года установлена на уровне 7%. Целью достижения в среднесрочной перспективе станет увеличение капитальных затрат в ближайшие три года, которые увеличатся с 4,5% ВВП этого года до 6% ВВП в 2025 году.

Значительно будут увеличены инвестиции в программы, направленные на улучшение экономической и социальной инфраструктуры», - сказал он, добавив, что увеличение финансирования образования с 2,3 процента достигнет 2,6 процента, в сфере здравоохранения - с 1,6 процента до 1,7 процента. Также планируется увеличить расходы на программы социального обеспечения. В 2023 году эти расходы увеличатся более чем на 65 млрд драмов.

По словам министра, в 2023 году на повышение зарплат госслужащим будет выделено 17,3 млрд драмов. Расходы на образование увеличатся на 31,6 млрд драмов, текущие расходы увеличатся на 18,3 млрд драмов, капитальные затраты - на 13,3 млрд драмов. На науку будет выделено 36,3 млрд драмов, что позволит увеличить заработную плату ученых, а также создать центры общего пользования научным оборудованием.

«На программы субсидирования будет выделено 22 млрд драмов. В 2023 году помощь, оказываемую Республике Арцах, планируется сохранить на высоком уровне, установленном на этот год - в размере 144 млрд драмов», - добавил министр.