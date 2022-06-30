Премьер-министр считает тревожным высокий инфляционный фон

Индекс экономической активности в мае по сравнению с тем же месяцем прошлого года составил 13%. Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства 30 июля заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Представляя данные Статистической службы, премьер-министр Никол Пашинян сказал, что основными локомотивами роста являются строительный сектор, который вырос на 18,1% по сравнению с маем прошлого года, сфера услуг, которая выросла на 30,2% , производство электроэнергии - на 8,2% и рост экспорта - на 33,7%.

«Конечно, среди положительных показателей есть тревожащий. В частности, объем промышленного производства увеличился всего на 2%. Есть и высокий инфляционный фон, что настораживает, хотя за пять месяцев мы вошли в двузначную зону экономического роста», - сказал он, добавив что полугодовой план перевыполнен на 47 млрд драмов.

«Нам еще предстоит получить более 10 млрд таможенных отчислений ЕАЭС», - отметил Никол Пашинян.