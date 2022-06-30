Парламент Израиля одобрил закон о самороспуске

Кнессет принял в окончательном чтении закон о самороспуске и назначил новые парламентские выборы на 1 ноября, сообщает The Jerusalem Post. Это будут пятые выборы в кнессет за последние три года.

До выборов исполнять обязанности премьер-министра будет глава МИД Израиля Яир Лапид.

Первоначально голосование по законопроекту о самороспуске и проведении новых выборов должно было пройти 29 июня, однако его перенесли на день, поскольку отдельные депутаты настаивали на проведении голосований по ряду предложений до самороспуска,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

О намерении распустить парламент премьер-министр Нафтали Беннет и Яир Лапид заявили на прошлой неделе.

Оппозиционные депутаты, по сообщениям СМИ, после голосования назвали этот день "праздником". По их мнению, заканчивает существование "худшее правительство" в истории Израиля.